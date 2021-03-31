BIST 1.392
DOLAR 8,24
EURO 9,68
ALTIN 452,47
HABER /  DÜNYA
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

İngiltere'de polisin gözaltısı konuşuluyor: Yarı çıplak şekilde götürdüler

İNGİLTERE'de polise geniş yetkiler veren tasarıyı protesto sırasında bir göstericiye yapılan müdahale ülkede tepki çekti.

Abone ol

İngiltere'de Londra yönetiminin hazırladığı ve protestolara müdahale için polise daha fazla yetki veren yasa tasarısına tepki sürüyor. Manchester'da bir araya gelen göstericiler, yollarda oturarak tasarıyı protesto etti.

İngiliz polisi, göstericileri dağıtmak için harekete geçti. Bir göstericiye müdahale biçimi ise ülkede tartışmalara neden oldu.

Güvenlik güçlerine direnen 22 yaşındaki gösterici, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Polisin müdahalesi sırasında gösterici yarı çıplak bir şekilde götürüldü.

Yaşananların ardından açıklama yapan söz konusu gösterici, "Beni bacaklarımdan ziyade kot pantolonumla taşıdıklarını görebilirsiniz. Bunu yapmayı tercih ettiler. Polis için standart bir davranış. İtibarım benden alındı." dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da ortaya çıkan görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Andy Burham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Manchester Polisi'nden ne olduğuna dair tam bir açıklama yapmasını istedim." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fırsatçılara geçit yok! Ramazan'da ete zam yok tavuk için görüşmeler sürüyor
Kovid-19'u ağır geçirenler Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan poliklinikte takip ediliyor
Bartın'da üretiliyor 24 ülke sıraya girdi! 2 milyon Euro kazanıyor
Gaziantep'te 155’e gelen ihbarla polisin ilişkisi ortaya çıktı öpücük rüşvet kabul edildi
İYİ Parti lideri Meral Akşener'dan Erdoğan'a 'Albayrak' tepkisi
Merih Demiral Covid-19'a yakalandı
UEFA'dan tribünlere dönüş adımı
Eskişehir'de hatalı sollama yapan sürücü canından oldu 5 kişi yaralandı
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yükselişle başladı
İslam Memiş'ten kabus senaryosu! Altını sakın satmayın dolar 9 lira gram altın 600 lira olacak
Yorumlar 2 yorum