İngiltere'de polisin gözaltısı konuşuluyor: Yarı çıplak şekilde götürdüler

İNGİLTERE'de polise geniş yetkiler veren tasarıyı protesto sırasında bir göstericiye yapılan müdahale ülkede tepki çekti.

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İngiltere'de Londra yönetiminin hazırladığı ve protestolara müdahale için polise daha fazla yetki veren yasa tasarısına tepki sürüyor. Manchester'da bir araya gelen göstericiler, yollarda oturarak tasarıyı protesto etti.

İngiliz polisi, göstericileri dağıtmak için harekete geçti. Bir göstericiye müdahale biçimi ise ülkede tartışmalara neden oldu.

Güvenlik güçlerine direnen 22 yaşındaki gösterici, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Polisin müdahalesi sırasında gösterici yarı çıplak bir şekilde götürüldü.

Yaşananların ardından açıklama yapan söz konusu gösterici, "Beni bacaklarımdan ziyade kot pantolonumla taşıdıklarını görebilirsiniz. Bunu yapmayı tercih ettiler. Polis için standart bir davranış. İtibarım benden alındı." dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da ortaya çıkan görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Andy Burham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Manchester Polisi'nden ne olduğuna dair tam bir açıklama yapmasını istedim." ifadesini kullandı.