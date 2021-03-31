TFF: 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren VAR uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre; FIFA ile protokol imzalayacak olan TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan TFF VAR Merkezi ve TFF 1'inci Lig maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumlardaki fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz olarak yapılması amacıyla uygulamanın bir sonraki sezon başlamasını karara bağladı.

Açıklamada; Türkiye'nin Süper Lig ve TFF 1'inci Lig olmak üzere en üst iki ligde VAR uygulanan Avrupa'nın sayılı ülkeleri arasında yer alacağı kaydedildi.

2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig'de hayata geçirilen VAR, Türkiye'de Süper Kupa'nın yanı sıra TFF 1'inci Lig Play-Off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundan itibaren uygulanıyor.

FIFA'nın 2018 Dünya Kupası'nda kullanmasıyla tüm dünyada yayılan VAR, Türkiye'de ilk kez online olarak resmi maçlarda 2017-2018 sezonu 1'inci Lig Play-Off yarı finalleri ve Play-Off finalinde uygulanmıştı.