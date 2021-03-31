CHP'den kısa çalışma ödeneğinin uzatılması için kanun teklifi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart itibariyle sona ermesi nedeniyle, 1 milyon 300 bin insanın işsiz kalacağını belirterek sürenin uzatılması ve miktarının arttırılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 3,7 milyon çalışana, 30 milyar TL'lik kısa çalışma ödeneğinin sağlandığı belirterek, 1 Nisan itibarıyla ödeneğin sona erdirilmesi, CHP'yi harekete geçirdi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kısa çalışma ödeneğinin miktarının arttırılması ve süresinin yıl sonuna kadar uzatılması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

"1 milyon 300 bin kişi işsiz kalacak"

Pandemi kaynaklı zorlayıcı sebeplerin işsizliği arttırdığını, yeni kısıtlamaların hayata geçirildiğini belirten Şevkin, kısa çalışma ödeneğinin 1 Nisan 2021 itibariyle sona ermesi ile 1 milyon 300 bin işçinin işsizlik ya da ücretsiz izin tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

İktidarı uçuk projelere para bulurken, işçilere kaynak aktarmamakla suçlayan CHP’li Şevkin, “Bir inat uğruna Kanal İstanbul gibi uçuk kaçık bir projeye 65 milyar dolar kaynak aktarmayı göze alanlar, binlerce lüks makam aracına, uçaklara para bulanlar, yandaş müteahhitlerin milyonlarca liralık vergi borcunu bir çırpıda silenler, ülkenin kaynaklarını heba edenler, milyonlarca insanın işsiz kalmasına göz yumuyor” dedi.

Ücretsiz izin uygulamasında sürenin uzatılıp, kısa çalışma ödeneği alan 1 milyon 300 bin işçinin son kez ödenek alacak olması nedeniyle Türkiye’deki 10 milyon işsiz sayısının bir gün içinde 11 milyon 300 bine çıkacağına dikkat çeken Şevkin, “Pandemi nedeniyle üretimini durduran, kepenklerini indiren esnaf, sanayici ve iş dünyası temsilcilerinin yeniden faaliyete dönmesi zor görünürken ödenekten yararlanan işçilerin işlerine geri dönme ihtimali de oldukça düşüktür” dedi.

Süre yıl sonuna kadar uzatılmalı

Covid-19 sürecinde uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşların kısa ve uzun vadeli sigorta primlerinin yatırılmadığını da ifade eden Şevkin, “Çalışanların, sadece genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılandığı ödenek sistemi aylık ödenekler başta olmak üzere bir çok haksızlığı da beraberinde getirmektedir. Bu şartlarda 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği alan çalışanın üç aylık emeklilik primleri ödenmemekte; haliyle bu da emeklilik prim gün sayılarını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerle zaten yetersiz olan kısa çalışma ödeneğinin süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı, miktarı arttırılmalı, en düşük ödeme brüt asgari ücret seviyesinde olmalı, kısa ve uzun vadeli sigorta primleri de yatırılmalıdır” dedi.