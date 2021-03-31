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Müstehcen pozları yüzünden kovulan Madelene Wright geri dönüyor

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Charlton Athletic'ten kovulan kadın futbolcu Madelene Wright, futbola geri dönüyor.

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İngiltere'deki kadın futbol takımı olan Charlton'da uyuşturucu ve alkol kullandığı için sözleşmesi feshedilen Madelene Wright futbola geri dönüyor. Geçtiğiz yılın son günlerinde Madelene Wright'ın Snapchat'te ortaya çıkan videoları nedeniyle Charlton Athletic kariyeri sona erdi.

Madelene Wright, müstehcen fotoğrafları nedeniyle pişman olduğunu açıkladı. Sözleşmesi feshedilen Wright affedildi ve dönüş için çalışmalara başladı.

"Gergin ama heyecanlı''
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 22 yaşındaki futbolcu, "Gergin ama kramponları tekrar giyeceği için heyecanlı." ifadelerini kullandı.

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