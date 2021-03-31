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Trabzonspor'da 7 isim yolcu Abdullah Avcı gözünü 3 milli isme dikti

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, gözünü A Milli Takım’ın 3 oyuncusuna dikti. Abdullah Avcı, ayrıca 7 isimle yollarını ayırma kararı aldı.

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Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordomavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın hedefinde, milli futbolcular Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman var. 18 yaşındaki forvet Enis Destan için Altınordu ile temaslar başlarken, Ege ekibinin en az 5 milyon TL'lik bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

Fransa ekibi Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki sol bek Umut Meraş'ın transferi için henüz hamle yapılmazken, sadece rakamsal araştırmaların yapıldığı belirtildi. Bordo-mavililer, Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Kenan Karaman için ise oyuncunun menajeriyle önümüzdeki süreçte iletişime geçecek.

Kiralık isimlerle yollar ayrılacak
Trabzonspor’da, kiralık sözleşmeleri sona erecek Baker ve Afobe için yeni bir girişimde bulunulmayacağı ve oyunculara teşekkür edileceği öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralanan Marlon ile de yolların ayrılması gündemde. Ayrıca sözleşmesi sona erecek bir başka isim Hosseini ile yeni sözleşme görüşmeleri devam etse de henüz netice alınamadı. Sözleşmesi bitecek olan Kamil Ahmet Çörekçi’nin de kalan haftalardaki performansına göre karar verilecek.

Uğurcan ve Djaniny’e gelen teklifler değerlendirilecek 
Karadeniz ekibinde geçen sezon transfer döneminde istenilen rakamlarda teklif gelmemesi nedeniyle transferine izin verilmeyen Uğurcan Çakır için sezon sonu hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor. Başarılı eldivenle Avrupa’dan birçok kulüp ilgilenirken, yönetim belirlenen ekonomik şartlar doğrultusunda bu transfere izin verecek. Ayrıca ara transfer döneminde teklifler alan Djaniny’e de, iyi bir teklif gelmesi durumunda, vize çıkacak.

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