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Enes Batur'un yayınlandığı video başını yaktı dua istedi: Sinir krizi geçireceğim

Youtube Türkiye'de en çok takipçisi olan Enes Batur'un Youtube'a video yüklemesi yasaklandı.

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15 milyon abonesi bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un Youtube'a video yüklemesi yasaklandı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Batur "Offff sinir krizi geçiricem gerçekten... 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım, Youtube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışıcam bakalım, dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı. Batur daha önce de benzer olaylar nedeniyle cezalar almıştı, fakat daha sonra video paylaşım platformundaki kısıtlamalarını kaldırmayı başarmıştı.

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