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Maranki çifti telif davasından 12 yıl sonra beraat etti Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açmıştı

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun Ahmet Maranki ve eşi Elmas Maranki'ye açtığı telif hakkı davasında karar çıktı. Maranki çifti 12 yıl sonra beraat etti.

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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Bitkisel Sağlık Rehberi" adlı kitabındaki bazı bitki çeşitlerinin insan sağlığına iyi gelen yönlerini anlattığı tariflerini, kamuoyunda bitki uzmanı olarak tanınan Ahmet Maranki ve eşi Elmas Maranki tarafından yazılan "Kozmik Bilim Işığında Şifalı Bitkiler" isimli kitabında izinsiz kullandığı iddiasıyla açtığı telif hakkı davası karara bağlandı. 

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

12 yıl sonra karar çıktı

Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, her iki sanığın da  ayrı ayrı beraatine karar verdi.

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