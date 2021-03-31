Adana'da günlerdir kayıptı acı haber geldi! Bakın nerede bulundu

ADANA'da günlerdir kayıp olarak aranan 53 yaşondaki Şahap Örcün'ün cesedi, baraj gölünde elleri bağlı olarak bulundu

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Olay, 26 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ali Tunç, polisi arayıp, kendisi gibi eşinden ayrılan arkadaşı Şahap Örcün’ün Çatalan Köprüsü’nden Seyhan Baraj Gölü’ne atladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdan, su yüzeyinden ve su altından yapılan aramalardan sonuç alınamadı.



Polisin ifadesine başvurduğu Mehmet Ali Tunç, alacaklarının sürekli aradığı için Şahap Örcün’ün intihara kalkıştığını söyledi. Yanından ayrılan Örcün'ün Çatalan Köprüsü’ne gittiğini, kendisini de yanına çağırdığını, gittiğinde ellerini kördüğüm bağladığını belirtti. Tunç, intihardan vazgeçirmek istediği Şahap Örcün’ün 'Hakkını helal et' dedikten sonra kendisini göle attığını öne sürdü. Örcün’ün ailesinin şikayeti üzerine ‘intihara teşvik’ suçundan gözaltına alınan Tunç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.







Yaşadığını öne sürmüştü

Arkadaşının alacaklılarından kurtulmak için intihara kalkıştığını, ancak ölmediğini düşündüğünü söyleyen Tunç, “Ben yaşadığını düşünüyorum. Yoksa şimdiye kadar bulunurdu. Bir arkadaşının yanında kaldığını ve saklandığını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Şahap Örcün kayıp olarak aranırken, bu sabah Seyhan Baraj Gölü’nde bir ceset bulundu.







Elleri bağlı olarak çıkarıldı

Bölgedeki bir restoranın çalışanı, Çatalan Köprüsü'nün ayaklarının yakınında ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıçlar tarafından ceset, kıyıya çıkardı. Arkadaşı Mehmet Ali Tunç'un kendi ellerini kördüğüm bağlayarak suya atladığını öne sürdüğü Şahap Örcün'ün cesedinde inceleme yapıldı. Elleri bağlı olarak sudan çıkartıldığı belirtilen Şahap Örcün'ün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



