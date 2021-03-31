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Hakan Çalhanoğlu: Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi

A Milli Futbol Takımı'nın Milan'da forma giyen yıldızı Hakan Çalhanoğlu, 3-3 biten Letonya maçıyla ilgili açıklama yaptı, "Üzüldük, hiçbirimizin gözüne uyku girmedi" dedi.

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A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldıkları için üzgün olduğunu belirtti.

İtalya'nın Milan takımında forma giyen milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Kendilerine inandıklarını vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

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