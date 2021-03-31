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Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 32. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Hatayspor - Galatasaray maçında Fırat Aydınus, Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasında da Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig’de haftanın hakemleri şöyle:

3 Nisan Cumartesi
13.30 Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker
16.00 Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 DG Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 A.Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar
13.30 BB Erzurumspor - İH Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 MKE Ankaragücü - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 M.Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umur Meler

5 Nisan Pazartesi
19.00 Fenerbahçe - Denizlispor: Cüneyt Çakır

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