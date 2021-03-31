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Tunceli’de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi

İhlas Haber Ajansı

Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında merkez kırsalında 2 mağara imha edildi, mağaralar içeresinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında kentin kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 mağara, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Mağaralarda özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla kırsalda arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

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