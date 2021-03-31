Fatih Karagümrük'te Emre Çolak kadro dışı bırakıldı

Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Fatih Karagümrük, bir röportajda ve sosyal medyadaki paylaşımında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu belirten Emre Çolak'ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Futbolcumuz Emre Çolak'ın bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatle incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyunda yankı uyandırdığı şekilde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısına varılmış olmakla birlikte, bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir.

Bu sebeple, anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

Çolak, resmi Twitter hesabından Galatasaray'la ilgili paylaşım yaparak "İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir.." notuna 4 yıldız eklemişti.

İki takımın 10 gün sonra karşılaşacağını belirten sosyal medya kullanıcıların tepkisi üzerine Emre Çolak, attığı mesajı sildikten sonra özür açıklaması yapmıştı.

Özür açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya’da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadını aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj esnasında şampiyonluk yarışında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantıma başladığım Galatasaray’dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi aştığımın, kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim.”

Çolak'ın paylaşımı şöyleydi: