Sergen Yalçın'a MHK'den ret! Tartışma yaratan atama

Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik eleştirisinde 'bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti. 32'nci haftada Kasımpaşa - Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'in atanması olay yarattı.

Abone ol

Bilindiği gibi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 gün önce oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti.

Bu açıklamanın hemen 10 gün sonrasında siyah beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması siyah beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açarken, Beşiktaş'ın gün içinde atama ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki topladı.