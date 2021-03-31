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Olay yeri Bursa! Birlikte yaşadığı kişi tarafından darp edilip çocuğu ile odaya kilitlendi

Yine bir kadına şiddet haberi... Bu kez korkunç olay Bursa'da yaşandı. Birlikte yaşadığı kişi tarafından darp edilen kadın ve küçük çocuğu bir odaya kilitlendi. Komşularına sesini duyurarak yardım isteyen kadını ekipler kurtardı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından darp edildikten sonra eve kilitlenen kadın ile 4 yaşındaki çocuğu polis ekiplerince kurtarıldı. 

İddiaya göre, Selimiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan F.T. ile L.K. sabah saatlerinde tartıştı. L.K'yi darbedip kurusıkı olduğu belirlenen silahla tehdit eden F.T, kadının cep telefonunu da aldıktan sonra kapıyı dışarıdan kilitleyerek evden ayrıldı.

Komşularına sesini duyuran L.K, oğluyla evde mahsur kaldığını belirterek onlardan polisi aramalarını istedi. Bunun üzerine haber verilen polis ekipleri, adrese itfaiye ekiplerini de yönlendirdi.

Merdivenli araçla kadının bulunduğu pencereye ulaşan ekipler, L.K. ve oğlunu yükseklik korkuları nedeniyle itfaiye sepetiyle indiremedi.

Evin sahibine ulaştılar

Daha sonra kiralık olan evin sahibine ulaşan polis, yedek anahtarla kapıyı açarak kadın ve çocuğunu dışarı çıkardı. 

Her yerde aranıyor

Evde kadının tehdit edildiğini öne sürdüğü kurusıkı tabancaya el koyan polis, L.K. ve oğlunu polis merkezine götürdü.

F.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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