AK Partili Mahir Ünal’dan 'Kokainci Ayvatoğlu' açıklaması: Gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kokain çektiğine ilişkin görüntüler ortaya çıkan AK Partili Hamza Kürşat Ayvatoğlu olayı ile ilgili, "AK Parti olarak biz hem bu kişi ile ilgili hem de bu süreçlerle ilgili gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, lüks bir araç içinde uyuşturucu kullandığı ana dair görüntüleri ortaya çıkan eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili konuştu. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın aktardığına göre TBMM gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, Ayvatoğlu ile ilgili soruya "Kendi içimizde değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

"Gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız"

Ayvatoğlu’nun görüntülerinin ortaya çıkması üzerine gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirten Ünal şu görüşleri dile getirdi: AK Parti gereğini yerine getirdi. Hiçbir şekilde sürecin üstü örtülmeden konunun bütün detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Tabii AK Parti olarak biz hem bu kişi ile ilgili hem de bu süreçlerle ilgili gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız.

"Üstünü örtmek yerine..."

AK Parti’nin 19 yılını iktidarda geçirdiği 20 yıllık siyasi hayatının sırrı nedir diye soracak olsanız, bunlar şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve denetlenebilirliktir. AK Parti bugüne kadar bazı siyasi partiler gibi bir şeylerin üstünü örtmek yerine her şeyi kamuoyunun önünde açık bir şekilde paylaşmıştır.