3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babanın akıbeti belli oldu

MERSİN'de, 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan babanın beraatine karar verildi.

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Mersin’de, H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D. (28), geçen yıl ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kız kardeşlerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan babaları, emlakçı S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'Baba sevgisi görmedik'

Sanık S.D.’nin yargılanmasına bugün de devam edildi. Duruşmaya sanık S.D. katılmazken, şikayetçi kızları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen kız kardeşlerden S.D., "Biz adalete, size sığındık. Çok kötü ergenlik yaşadık. Baba sevgisi görmedik, keşke böyle şeyleri de görmeseydik. Hiç kimseye güvenemiyorum artık. Adalete sığınıyorum" dedi.

'Para için hayatımı bu şekilde mahvedecek bir insan değilim'

Diğer kardeş S.D. ise, "Kendime anlatamadığım şeyleri burada herkesin içerisinde anlattım. Para için hayatımı bu şekilde mahvedecek bir insan değilim. Tek istediğim bize yaptıklarının cezasız kalmaması. Hala kapımı kilitleyerek uyuyorum. Adalete sığınıyorum" diye konuştu.

Beraat kararı

Sanıt avukatları, kızların ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu savundu ve S.D.'nin davadan beraat etmesini istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonrası S.D.'yi suçsuz bularak beraat kararı verdi. Kızların avukatı Semra Kabasakal, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.