BioNTech-Pfizer Covid-19 aşısının çocuklarda yüzde 100 etkili olduğu açıklandı

BioNTech-Pfizer'in ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısının 12-15 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 100 etkili olduğu açıklandı.

Abone ol

Pfizer ve BioNTech yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının, 12 -15 yaş arasındaki çocuklarla yapılan testlerde yüzde 100 güvenli ve etkili sonuçlandığını, ayrıca güçlü antikor yanıtları ürettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şirketler, sonuçların birkaç hafta içinde ABD'de acil kullanım izni almalarının önünü açtığını söyledi. Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, aşılarının önümüzdeki okul yılından önce uygulanmaya başlamasını umduğunu söyledi.

Yeni eğitim yılının başlangıcında bu yaş grubuna aşılama

Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bu verileri önümüzdeki haftalarda acil kullanım izninde yapılması önerilen bir değişiklik ile birlikte ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılının başlangıcından önce bu yaş grubunu aşılamaya başlama umuduyla dünyadaki diğer düzenleyici kurumlara sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının klinik deney sonuçları daha önce 16 yaşından büyük kişilerde kullanılmak üzere olumlu sonuçlar vermişti.

Açıklanan yeni sonuçlar ise aşının 15 yaş ve altındaki kişiler ile ilgili ilk klinik deney sonuçlar olarak dikkat çekti. Yapılan açıklamada, 12 ila 15 yaşları arasındaki 2 bin 260 genç ile yapılan klinik deneylerde, Covid-19 aşısı olan gençlerde hiçbir vakaya rastlanmadığı, placebo alan grupta ise 18 kişide virüse rastlandığı bildirildi.