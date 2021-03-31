Tekirdağ'da akılalmaz ölüm: Kavgaya bakmak için dışarı çıkan adam başından vuruldu

TEKİRDAĞ'da evli ve 2 çocuk babası Uğur Ayıklar (43), sokakta çıkan kavgaya bakmak için evinden çıktığı sırada tabancadan çıkan kör kurşunun hedefi oldu. Başından vurulan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2'nci Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada Uğur Ayıklar, silah seslerini duyup, bakmak için evinden dışarı çıktı.

Ayıklar, kapının önüne çıktığı sırada, kavgaya karışanların tabancasından ateşlenen bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

Tabancalardan çıkan diğer bir kurşun da yoldan geçen A.B. isimli kadının bacağına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Ayıklar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karışan ve kimliklerini belirledikleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.