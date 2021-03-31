Mersin'de çocuğunun babasının bulunmasını isteyen kadın Müge Anlı'ya seslendi

"Kabul edip arabaya bindim"

Tansiyon hastası olduğunu ve ilaç kullandığını belirten Yaman, 2017 yılının nisan ayında merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağında yürürken, hastalığı nedeniyle fenalaşarak yere oturduğunu anlatarak, başından geçenleri öyle anlattı: Hardal sarısı bir araba yanıma yaklaştı. Sürücüsü temiz giyimli bir insandı. ‘Kötü olmuşsunuz, sizi gideceğiniz yere bırakayım’ dedi. Ben de kabul edip arabaya bindim.