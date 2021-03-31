Mersin'de çocuğunun babasının bulunmasını isteyen kadın Müge Anlı'ya seslendi
MERSİN'de Esme Yaman, 3 yaşındaki oğlunun babasını arıyor. Sokakta fenalaşmasıyla kabusa uyanan Yaman, başına gelenleri anlatırken katil ağabeyinden korkup her şeyi gizlediğini söyledi.
Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Esme Yaman’ın hayatı, yürekleri sızlatan acılarla dolu. Kocası 1995 yılında kendi ağabeyi tarafından öldürülen, ölüm korkusuyla sığınma evine yerleşen ve 6 aylık oğlunu çocuk yurduna vermek zorunda kalan Yaman, daha sonra yıllarca oğlunun hastalığıyla uğraştı.
Oğlunu da kaybetti: Geçen ay 25 yaşındaki oğlu vefat eden Yaman, şimdi 4 yıl önce uğradığı tecavüz sonucu dünyaya getirdiğini iddia ettiği 3 yaşındaki oğlu Y.’nin babasını bulmak için mücadele başlattı.
Esme Yaman, “Büyük oğlum geçen ayın 13’ünde 25 yaşında vefat etti, sara hastasıydı. O babasız büyüdüğü için küçük oğlumun babasını bulmak istedim" dedi.
"Kabul edip arabaya bindim"
Tansiyon hastası olduğunu ve ilaç kullandığını belirten Yaman, 2017 yılının nisan ayında merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağında yürürken, hastalığı nedeniyle fenalaşarak yere oturduğunu anlatarak, başından geçenleri öyle anlattı: Hardal sarısı bir araba yanıma yaklaştı. Sürücüsü temiz giyimli bir insandı. ‘Kötü olmuşsunuz, sizi gideceğiniz yere bırakayım’ dedi. Ben de kabul edip arabaya bindim.