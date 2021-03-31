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Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt

Sağlık Bakanlığı, Milletvekili Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına "Konu ile ilgili detayları ve iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" yanıtını verdi.

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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek "Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? Evet, doğru bildin. Aşı yok" şeklindeki paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlığın yanıtında "Konu ile ilgili detayları ve iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" ifadeleri yer aldı.

İşte Barış Atay'ın paylaşımı ve Bakanlığın yanıtı:

"Aşı sayısı 10 gün içinde 4.5 milyona tamamlanacak"

Fahrettin Koca, dün Biontech- Pfizer aşısının ne zaman başlayacağına ilişkin soruya yanıtlarken, "Biontech aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Biontech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak." demişti.

Aşı olanların sayısı 16 milyona yaklaştı

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşı uygulaması ilk olarak öncelikli gruplarda başladı. 60 yaş, riskli ve kronik hasta grubunda olan aşı sırası; daha sonra emniyet, güvenlik ve yargıdaki çalışanlarla devam edecek. Öte yandan şu anda Türkiye'de 15.918.739 kişi koronavirüs aşısı olmuş durumda.

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