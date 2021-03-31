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2.5 milyon memuru yakından ilgilendiren gelişme! Flaş 'ücret' kararı

2.5 milyon memuru yakından ilgilendiren gelişme! Flaş 'ücret' kararı

Son dakika haberi... Ekonomi reform paketi kapsamında kamu kurumlarının teşkilatlanması ve personel rejimi konusunda milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni adımlar atılacak.

2.5 milyon memuru yakından ilgilendiren gelişme! Flaş 'ücret' kararı

Kamu kurumlarında kadro ve pozisyonlar yeniden belirlenecek. Kamu personeline yönelik iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesine yönelik çalışma da aynı tarihte tamamlanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Haziran ayı sonuna kadar çıkacak. İşte detaylar...

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2.5 milyon memuru yakından ilgilendiren gelişme! Flaş 'ücret' kararı

Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurularak, personelin nitelik, sayı, unvan, derece olarak belirlenip standart getirilmesi sağlanacak. Kamuda uzman, müfettişlik gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak, görevde yükselme, unvan değişikliği yönetmeliği güncelleniyor.

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2.5 milyon memuru yakından ilgilendiren gelişme! Flaş 'ücret' kararı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması yönetim verimliliği ve etkinliği yılsonuna kadar hazırlanacak kararname ile daha da güçlendirilecek.

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2.5 milyon memuru yakından ilgilendiren gelişme! Flaş 'ücret' kararı

Tek çatı altında toplanacak

Kamu personeline yönelik iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesine ilişkin yasal düzenleme ve kararname de 30 Haziran tarihine kadar tamamlanacak.

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