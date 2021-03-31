2.5 milyon memuru yakından ilgilendiren gelişme! Flaş 'ücret' kararı
Son dakika haberi... Ekonomi reform paketi kapsamında kamu kurumlarının teşkilatlanması ve personel rejimi konusunda milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni adımlar atılacak.
Kamu kurumlarında kadro ve pozisyonlar yeniden belirlenecek. Kamu personeline yönelik iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesine yönelik çalışma da aynı tarihte tamamlanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Haziran ayı sonuna kadar çıkacak. İşte detaylar...
Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurularak, personelin nitelik, sayı, unvan, derece olarak belirlenip standart getirilmesi sağlanacak. Kamuda uzman, müfettişlik gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak, görevde yükselme, unvan değişikliği yönetmeliği güncelleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması yönetim verimliliği ve etkinliği yılsonuna kadar hazırlanacak kararname ile daha da güçlendirilecek.
Tek çatı altında toplanacak
Kamu personeline yönelik iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesine ilişkin yasal düzenleme ve kararname de 30 Haziran tarihine kadar tamamlanacak.