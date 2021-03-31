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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'ya ziyarete gideceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndan sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya ziyarete gideceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini artırıyor. Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ zaferinden dolayı tebrik ediyorum.

Şuşa'ya ziyaret

 Hep birlikte Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürmeliyiz. Temennimiz odur ki en kısa zamanda, Ramazan Bayramı'ndan sonra, Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle Şuşa'da yeni bir bayram yaşayalım.

Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Güç birliği yaparak Kıbrıslı Türkleri de hak ettikleri yere getireceğiz.

12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir.

(Türk Konseyi) Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum.

(Türk Konseyi) Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi'ni de salgın şartlarının el verdiği ölçüde inşallah 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz.

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