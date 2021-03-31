TOKİ'den çekilişsiz kurasız yeni konut satışları! 114 bin liraya ev alma imkanı işte o iller...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), çekilişsiz ve kurasız bin 365 yeni konutu satışa çıkardı. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ'nin bir yandan da kuralı satışlara devam ediyor. Kuralı satışlarla birlikte toplam 2 bin 770 konut alıcı bekliyor. İşte söz konusu konutların vade seçenekleri ve satışa çıkılan iller ve ilçelerin listesi...