TOKİ'den çekilişsiz kurasız yeni konut satışları! 114 bin liraya ev alma imkanı işte o iller...
TOKİ, çekilişsiz ve kurasız bin 365 yeni konutu satışa sunduğunu açıkladı. Düşük bütçeli vatandaşlar için 114 bin liraya ev imkanı var. İşte o konutların satışa çıktığı il ve ilçeler...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), çekilişsiz ve kurasız bin 365 yeni konutu satışa çıkardı. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ'nin bir yandan da kuralı satışlara devam ediyor. Kuralı satışlarla birlikte toplam 2 bin 770 konut alıcı bekliyor. İşte söz konusu konutların vade seçenekleri ve satışa çıkılan iller ve ilçelerin listesi...
TOKİ'den yeni açıklama
Yeni açıklamayla birlikte, çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunuldu. Kuralı satışlarla birlikte toplam 2 bin 770 konut için fırsatlar devam ediyor.
114 bin TL'den başlıyor
TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor.
Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.