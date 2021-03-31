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Sakarya'da kitle sebebiyle başvurdu dizinden çıkan doktorları şaşırttı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da 67 yaşındaki Emine Kukul kitle sebebi ile başvurdu dizinden 614 gram yağ bezesi çıkartıldı.

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Akyazı Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine sağ dizinde bulunan kitle nedeniyle başvuran 67 yaşındaki hasta Emine Kukul’da 40 yıldır bulunan yağ bezesi (lipom) tespit edildi. Hasta Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Korbay ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Başarı ile gerçekleşen operasyon sonrasında hastadan 614 gram ağırlığında lipom çıkartıldı. Dr. Korbay, “Hastamızın 40 yıl süren rahatsızlığını gidererek, şifayla taburcu olmasını sağladık” dedi.
Yağ bezelerinden kurtulmanın sevincini yaşayan Emine Kukul ise kendisini ameliyat eden doktora ve ekibine teşekkür etti.

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