Muğla'da tabela ve minareyi gören inanamadı! Dine aykırı bulundu

Seydikemer ilçesine bağlı, Fethiye-Antalya karayolunun 60 ve 65'inci kilometreleri arasında yer alan ve tatil için Fethiye-Kaş bölgelerine gidenlerin gördükleri tabela karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı Dont Mahallesi'nde, hemen yol kenarında özel bir mülkiyete ait mescidin minaresi de şaşırtıyor.