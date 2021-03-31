Muğla'da tabela ve minareyi gören inanamadı! Dine aykırı bulundu
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde yer alan mahalle ve minare vatandaşları şaşkına çevirdi.
Seydikemer ilçesine bağlı, Fethiye-Antalya karayolunun 60 ve 65'inci kilometreleri arasında yer alan ve tatil için Fethiye-Kaş bölgelerine gidenlerin gördükleri tabela karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı Dont Mahallesi'nde, hemen yol kenarında özel bir mülkiyete ait mescidin minaresi de şaşırtıyor.
Büyükşehir Yasası sonrası köyden mahalleye dönüşen Dont Mahallesi'nde, karayolu kenarında yaklaşık 10 gün önce Üzeyir Güçlü tarafından satın alınan 2 dönümlük arazide, lokanta ve bir mescit bulunuyor.
Mescide ait minare ise su iletim hatlarında, özellikle atık su iletiminde kullanılan künk veya büz olarak da adlandırılan betondan yapılmış su borularından oluşuyor.
İçinde lokanta ve mescit bulunan araziyi yaklaşık 10 gün önce satın aldığını belirten Üzeyir Güçlü, minarenin yapımında büz kullanıldığını belirtti.