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Kayseri'de kızı ve yeğenlerini taciz etti istismarcının cezası belli oldu! Eşim beni...

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de 3 yeğeni ve kızını cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan 38 yaşındaki D.Y. 55 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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D.Y.'nin 2009- 2020 yılları arasında yeğeni B.D. ile kızı Y.Y, 2018- 2021 yılları arasında da diğer yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan D.Y, ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık D.Y, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile karar duruşmasına katıldı.

Kendisine iftira atıldığını öne süren sanık D.Y, "Eşim beni başkasıyla aldatıyordu. Onun yönlendirmesi ve yeğenlerimi de başka erkeklerle sigara içerlerken uygunsuz şekilde görmem ve ailelerine söyleyeceğimi belirtmem nedeniyle bana iftira atılıyor. Kesinlikle hiç bir eylemim olmadı" dedi.

55 yıl 3 ay hapis cezası
Mahkeme heyeti, sanık D.Y.'ye, kızı Y.Y.’ye yönelik eylemi nedeniyle 'cinsel istismar' suçundan 24 yıl, yeğenlerinden M.D.'ye yönelik eylemi nedeniyle aynı suçtan 11 yıl 3 ay,  R.D. ve B.D.’ye yönelik eylemleri nedeniyle de 10'ar yıl olmak üzere toplam 55 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

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