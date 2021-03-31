Saç dökülmesi nasıl önlenir saçı doğal halinde ve renginde bırakmak gerekiyor

Saç dökülmesi hem erkeklerin hem de kadınların korkulu rüyası. Peki saç dökülmesi önlenebilir mi? Saç dökülmesini engellemek için ne yapmalı? Bu soruların yanıtları haberimizde!

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Her ne kadar erkeklere özgü bir problem olarak bilinse de saç dökülmesi kadınlar için de can sıkıcı olabiliyor. Saç dökülmesi, mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları nedeniyle meydana gelebilir. Bir saç derisinde ortalama 100 bin adet saç bulunur ve erişkinlerde yıkanma ve taramaya bağlı olarak günde ortalama 100-150 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilir. Eğer saç dökülmeniz bu orandan fazlaysa önüne geçmek için yapmanız gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesi durumuna alopesi denir. Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni olabilir ve aynı zamanda nedenlerine bağlı bir kaç farklı türü vardır. Beslenme faktörleri, genetik yatkınlık, hormonal faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, bağışıklık sistemi hastalıkları, kıl gelişimi bozuklukları, ilaç kullanımı, psikolojik anksiyete bozuklukları ile stres ve saçlı deri bölgelerinde görülen deri hastalıklar geçici ya da kalıcı saç dökülmesine neden olabilir.

Kellik olarak da adlandırılan androjenik alopesi, herkesi etkileyebilecek genetik bir durumdur. Bu duruma erkekler için erkek tipi kellik denir. Bu tür saç dökülmesi erkekler için ilk olarak ergenlik döneminde veya 20'li yaşların başında başlayabilir. Genellikle gerileyen bir saç çizgisi ile saçın taç ve ön kafa derisinden kademeli olarak kaybolması şeklinde başlar.

Kadınlar için bu duruma kadın tipi kellik denir. Kadınlarda genellikle orta yaşlara kadar belirgin bir incelme gözlemlenmez. Bu durum kadınlarda kendisini tüm kafa üzerinde genel bir incelme olarak gösterir ve taç bölgesine odaklanır.

Saç dökülmesi nasıl önlenir?

Doğal saç dökülmesi normal şartlar altında tersine çevrilemez, ancak saçları inceltmeye neden olabilecek diğer kaynakların neden olduğu hasarlardan korumak mümkündür. Saç kurutma makineleri, sıcak maşaları, saç boyaları, perma, sıkı örgüler, saç düzleştirme ürünleri ve kimyasal yüklü kozmetikler kuru, kırılgan ve inceltici saçlara neden olabilir.

Saçlarınız doğal renginde kalsın

Saç dökülmesini önlemek için, saçı doğal bir hale getirmek, mümkün olduğunca doğal renginde ve formda bırakmak etkili bir yöntemdir. Saç boyama gibi herhangi bir kimyasal kullanımı arasında saçlara iyileşmeleri için zaman vermek de iyi bir seçenektir.

Saç tipinize göre şampuan seçin

Bireylerin saç tipi için tasarlanmış bir şampuan kullanması saç sağlığına önemli katkılar sağlar. Saçların kopmaması veya uçlarının kırılmaması için orta derecede sert, doğal kıllı bir fırça kullanmak ve nazik bir şekilde ve düzgün saç fırçalaması gerçekleştirmek etkili yöntemlerdir. Saçlar ıslakken saçların fırçalanmaması da yardımcı olur.