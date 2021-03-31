Fenerbahçe, Erdinç Sözer'i açıkladı! Bruno Labbadia detayı

Fenerbahçe Kulübü, antrenör Erdinç Sözer'in teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı. Sarı-Lacivertliler’in bu hamlesi Bruno Labbadia’nın teknik direktör adaylarından biri olacağını akıllara getirdi.

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Fenerbahçe, teknik sorumlu Emre Belözoğlu’nun yardımcılığına uzun yıllar Almanya’da çalışan Erdinç Sözer’i getirdi. Erdinç Sözer'in kariyeri boyunca sadece teknik direktör Bruno Labbadia ile çalışmış olması dikkat çekti.

Darmstadt, Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth’te Labbadia’nın yardımcılığını yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Alman teknik adam ile Hertha Berlin’de de birlikte görev almıştı.

Bruno Labbadia detayı

Gelecek sezon takımı yabancı bir teknik adama emanet etmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler’in bu hamlesi Bruno Labbadia’nın teknik direktör adaylarından biri olacağını akıllara getirdi. Şu anda kulüp çalıştırmayan Bruno Labbadia, son olarak Nisan 2020’de Hertha Berlin’in başına geçmiş ancak Ocak 2021’de görevden alınmıştı.

''Fenerbahçe’de bizlerle beraber olmuştu''

Yardımcı antrenör olarak Futbol A Takımımızın teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer’i idman öncesi oyunculara tanıtan Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, “Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya’nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye’de de bir dönem Fenerbahçe’de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin” ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum''

Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, “Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre’ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle” dedi.