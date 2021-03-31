Ekrem İmamoğlu duyurdu! İBB, 9 adet Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları satın aldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, İngiltere’nin Sotheby’s müzayedesinde "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı.Abone ol
İsmini Londra’da Kanuni Sultan Süleyman’ın portre satışıyla duyuran Sotheby’s Müzayede evinde yapılan "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada, 9 adet Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları eserleri satın alındı. Eserlerin alım fiyatı açıklanmadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, satışı sosyal medya hesabından, “Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un” sözleriyle duyurdu.