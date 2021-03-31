BIST 1.394
DOLAR 8,26
EURO 9,73
ALTIN 449,83
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İBB, 9 adet Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları satın aldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, İngiltere’nin Sotheby’s müzayedesinde "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı. 

Abone ol

İsmini Londra’da Kanuni Sultan Süleyman’ın portre satışıyla duyuran Sotheby’s Müzayede evinde yapılan "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada, 9 adet Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları eserleri satın alındı. Eserlerin alım fiyatı açıklanmadı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, satışı sosyal medya hesabından, “Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un” sözleriyle duyurdu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Vaka rekortmeni Samsun’da son durum! HES kodu denetimi ara sokaklara kadar genişletildi
Saç dökülmesi nasıl önlenir saçı doğal halinde ve renginde bırakmak gerekiyor
Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması iddianamesini Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim
Dünyada bir ilk! Ukrayna'da zorunluluk kaldırıldı 23 Ağustos’tan itibaren...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı
Sakarya'da kitle sebebiyle başvurdu dizinden çıkan doktorları şaşırttı
İbrahim Kutluay Covid-19'a yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'ya ziyarete gideceğim
Yorumlar 4 yorum