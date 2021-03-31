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Bursa'da dudak uçuklatan fiyata satacaklardı! Suç üstü yakalandılar

BURSA'da tarihi eser heykeli 100 bin dolara satmaya çalışan 2 şüpheli suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, A.G. ve M.E.B. adlı şüphelilerde tarihi eser niteliğinde obje ve heykeller olduğu ihbarını aldı. İkili, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sırasında şüphelilerin, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi’ndeki bir restoranda bronz heykel satacağı saptandı. Jandarma ekipleri, restorana baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte Roma dönemine ait bronz heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu bildirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Heykel ise, Bursa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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