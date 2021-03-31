Reuters'ın 'Naci Ağbal' iddiası! Albayrak'ın döviz rezervi satışlarını inceleyecekti

Hükümet ve Merkez Bankası'ndan yetkililerle konuşan Reuters; Naci Ağbal’ın, Berat Albayrak döneminin lirayı savunmak için 2019'dan beri yaklaşık 130 milyar dolar rezerv satılmasına dair yüksek maliyetli politikasını gözden geçirme kararı almasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tehdit olarak algılandığını yazdı.

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Londra merkezli Reuters haber ajansı, "'Bardağı taşıran son damla': Niye rahatı kaçan Erdoğan, Türkiye Merkez Bankası Başkanı'nı kovdu" başlıklı analiz yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TCMB Başkanı yapmasından 4 ay sonra Naci Ağbal'ı görevden almasının arka planını araştıran Reuters, durum hakkında bilgi sahibi 6 kişiyle konuştu. Bunlardan biri, kovulmasından 2 gün önce Ağbal'ın yüksek faiz artırımına gitmiş olmasını 'sadece bardağı taşıran son damla' diye niteledi. İki kaynak, Ağbal'ın görevden alınmayı beklemediğini, zira 19 Mart cuma günü kovulmasından bir kaç saat öncesine değin bankada geç saatlere dek çalıştığını dile getirdi.

"130 milyar dolarlık harcamayı sorguladı"

Haberde Ağbal'ın döviz rezervlerinde eski Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde yapılan yaklaşık 130 milyar dolarlık harcamayı sorguladığı da belirtildi.

Reuters'e konuşan üst düzey hükümet ve TCMB yetkilileri, Ağbal’ın hızlı yükseliş ve düşüşünün, hem ekonomiyle ilgili farklı vizyonundan hem de Erdoğan’ın damadı ve eski maliye bakanı Albayrak’a yönelik tehdit oluşturduğu algısından kaynaklandığını söyledi.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklardan üçü, Erdoğan'ın şubat ayında Ağbal’ın Albayrak döneminin lirayı savunmak için dolar satılmasına (2019'dan beri yaklaşık 130 milyar dolar) dair yüksek maliyetli politikasını gözden geçirme kararından rahatsız olduğunu belirtti.

İlk kaynak, "Bununla ilgili bir rahatsızlık oldu mu? Evet oldu. Başkanlık sarayını etkileyen öne çıkan meselelerden biriydi" diye konuştu.

Döviz rezervlerinin satılmasının gözden geçirilmesi konusunda doğrudan bilgi sahibi bir başka kişi, Ağbal TCMB'nin başında kalmış olsaydı bu gözden geçirmenin dışarıdan bir soruşturmaya dönüşme ihtimalinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Haberde, "Hassasiyet yaratma potansiyeli bulunan gözden geçirmenin haberi, Erdoğan'a, tam da Albayrak için halk desteği toplamaya çalıştığı ve dolayısıyla damadının kasımda Ağbal'ın atanması üzerine istifa etmesinin ardından hükümete geri dönmek istediği spekülasyonlarını alevlendirdiği sırada geldi" denildi.

Kaynaklardan biri, Ağbal'ın üzerine 'ilk gölgenin' 24 Şubat günü, Merkez Bankası'nın rezerv zorunluluğunda rutin bir düzenleme yapmasının ardından düştüğünü, 'Erdoğan'ın bunu gizli bir faiz artırımı olarak gördüğünü' öne sürdü. Erdoğan'ın aynı gün partisiyle yapılan bir toplantıda, döviz rezervlerinin Albayrak'ın gözetimi altında azaltıldığını söylediğine dikkat çekildi.

Merkez Bankası'na yakın bir kaynak ise "Ağbal, işinin önceki döviz rezervi harcama politikasının gölgesinde kalmasından memnun değildi" dedi.

Bugüne dek Ağbal'ın faizleri yüzde 19'a çıkarma kararının görevden alınmasını tetiklemiş olabileceği tahmin edilirken, Merkez Bankası operasyonları hakkında doğrudan bilgi sahibi iki kaynak, Ağbal'ın bu politika değişikliği konusunda normalde yaptığı gibi Erdoğan'ın ofisini bilgilendirdiğini söyledi. Kaynaklar, cumhurbaşkanlığı ofisinden herhangi bir yanıt gelmediğini belirtti. Biri, "Olumsuz bir geri dönüş olmadı. Görevden alma kararı herkesi gerçekten şaşırttı" dedi.