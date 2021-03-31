Isparta’da yeni karar! İngiltere mutasyonu hariç tüm mutasyonlu vakalar KYK yurdunda izole edilecek

ISPARTA’da İngiltere mutasyonu dışındaki tüm mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen ve bunlarla temaslı kişiler KYK yurdunda izole edilecek.

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Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, mutasyonlu virüs vakalarıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Alınan kararla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde, İngiltere mutasyonu dışındaki kalan tüm mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen ve tüm temaslılarının şüpheli olması sebebiyle, mutasyonlu virüs test sonucu bekleninceye kadar kişilerin genel durumları kötü ve müdahale ihtiyacı varsa Isparta Şehir Hastanesinde, genel durumları iyi ise İlçelerimizdeki vakalar dahil İngiltere mutasyonu hariç mutasyonlu vakaların Murat Hüdavendigar KYK Yurdunda izole edilmesine, İngiltere mutasyonlarının genel durumlarının iyi olduğu durumlarda evlerinde izolasyonlarına devam edilmesine, genel durumlarının kötü ve müdahaleye ihtiyacı varsa vakaların ilimiz içerisinde bulunan tüm kamu ve özel hastanelerde izole ve tedavi edilmesine karar verilmiştir” denildi.