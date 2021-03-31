Sakarya'da aynı aileden 5'inci can Covid-19 yüzünden toprağa girdi

SAKARYA'da aynı aile, 3 hafta içerisinde 5'nci kez koronavirüs acısı yaşadı. Hayatını kaybeden Ahmet Aydın, bugün toprağa verildi. O aileden 5 kişinin ise Covid-19 tedavilerinin sürdüğü belirtildi.Abone ol
Akyazı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Ahmet Aydın'ın cenazesi aynı gün Akyazı'da toprağa verildi. Ahmet Aydın’ın son 3 haftada annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ve Emine Aydın Salih’i koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi.
Acılı aileden 5 kişi daha koronayla savaş veriyor
Koronavirüs nedeniyle Aydın ailesinden 2 kişinin Akyazı ilçesinde evde, 3 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı.