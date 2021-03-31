BIST 1.394
DOLAR 8,26
EURO 9,73
ALTIN 449,83
HABER /  YEREL

Sakarya'da aynı aileden 5'inci can Covid-19 yüzünden toprağa girdi

SAKARYA'da aynı aile, 3 hafta içerisinde 5'nci kez koronavirüs acısı yaşadı. Hayatını kaybeden Ahmet Aydın, bugün toprağa verildi. O aileden 5 kişinin ise Covid-19 tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Abone ol

Akyazı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ahmet Aydın'ın cenazesi aynı gün Akyazı'da toprağa verildi. Ahmet Aydın’ın son 3 haftada annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ve Emine Aydın Salih’i koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi.

Acılı aileden 5 kişi daha koronayla savaş veriyor
Koronavirüs nedeniyle Aydın ailesinden 2 kişinin Akyazı ilçesinde evde, 3 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Isparta'da iki araç çarpıştı! 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle yargılanmaya başladı
Milli takım dönüşü Galatasaray'a Covid-19 şoku!
Bursa'da dudak uçuklatan fiyata satacaklardı! Suç üstü yakalandılar
Bakan Mustafa Varank'tan nazal aşı için flaş açıklama: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuruldu
Isparta’da yeni karar! İngiltere mutasyonu hariç tüm mutasyonlu vakalar KYK yurdunda izole edilecek
Reuters'ın 'Naci Ağbal' iddiası! Albayrak'ın döviz rezervi satışlarını inceleyecekti
Emine Erdoğan, emniyet teşkilatına teşekkür etti
Fenerbahçe, Erdinç Sözer'i açıkladı! Bruno Labbadia detayı
Yorumlar