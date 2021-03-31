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Böylesi görülmedi saatte 660 TL ödüyor! Tek bir şey istiyor

ABD'de yaşayan Saskia Larsen isimli kadın, kocası uzakta çalıştığı için eve gelerek kendisini kucaklayanlara saatte 80 dolar ödüyor.

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ABD'nin New York şehrinde yaşayan Saskia Larsen, para karşılığında insanlarla kucaklaşıyor. Instagram sayfası Love Don't Judge ile konuşan Saskia, ''Evli olduğum için sarılma hizmetlerine erişmemi pek çok insan tuhaf karşılıyor. Ama başkalarının ne düşündüğü umurumda değil. Sevgiyi seviyorum ve bunun bedenimdeki hissini seviyorum. Eşim bana güveniyor ve hiç kıskanmıyor. Kocam buna onay veriyor diyebilirim. Herkese sarılmayı denemesini tavsiye ederim çünkü bu sizi insan gibi hissettiriyor. Çok fazla temastan hoşlanıyorum'' diye konuşuyor.

Kocası Arthur ise, ''Saskia ve benim tek eşli bir ilişkimiz var ama sarılmanın buna zarar verdiğini, bütünlüğü ihlal ettiğini düşünmüyorum. Birlikte olduğumuzda, her zaman kucaklaşıyoruz, böylece neden bu insan temasına ihtiyaç duyduğunu anlayabiliyorum'' ifadelerini kullandı.


Saatte 80 dolar
Saskia Larsen, profesyonel bir kucaklayıcıya saatte 80 dolar (660 TL) ödüyor. Cuddlist adındaki platform, para karşılığında insanlarla kucaklaşan insanlardan oluşuyor. Saskia kendisine kadın erkek fark etmeden her yaştan insanın ulaştığını söylüyor.

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