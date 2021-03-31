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Isparta'da iki araç çarpıştı! 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ISPARTA'dan kaza haberi geldi. İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 

Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda 34 MF 3168 plakalı minibüs ile 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. 

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. 

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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