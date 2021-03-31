Covid-19'a yakalanan İsmail Tatlıoğlu 'Telefonlarım kapalı olacak' deyip son durumunu açıkladı

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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İYİ Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tatlıoğlu açıklamasında "Değerli dostlar Covid19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Şimdilik evdeyiz. Bir müddet telefonlarım kapalı olacak. Rabbimden herkes için şifa dilerim" ifadelerine yer verdi.