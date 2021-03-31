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HDP'den kapatma davasına ilişkin açıklama: Yolumuz bellidir

 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerine açılan kapatma davasına ilişkin konuştu. Sancar, "Kapatma davası konusunda yolumuz bellidir. Yolumuz özgürlüktür, demokrasidir, adalettir ve bunlar üzerine kurulmuş barıştır" dedi.

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HDP'li Sancar, Mardin'de bir otelde partisince düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sadece parti kurullarıyla değil, bütün demokrasi güçleri ile istişarelerde bulunduklarını söyledi.

HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin iddianameye değinen Sancar, iddianamenin çelişkilerle dolu olduğunu savundu.

Sancar, "İçinde delil adına hiçbir şey yok. Konuşmalarımızı kes-yapıştır usulüyle yerleştirmişler ve buradan da bize suçlamalar yöneltiyorlar. Bu suçlamalara cevabımız zaten var. Siz ne yaparsanız yapın, hangi oyunları oynarsanız oynayın, yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Kapatma davası konusunda yolumuz bellidir"

"Eğer bu ülkede adalet inancına katkı sağlanacaksa bu konuda herkese sorumluluk düşüyor." diyen Sancar, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük için yolunu açmak adına ellerinden gelen her türlü çalışmayı yürüttüklerini dile getirdi.

Sancar, "Kapatma davası konusunda yolumuz bellidir. Yolumuz "Kapatma davası konusunda yolumuz bellidir. Yolumuz özgürlüktür, demokrasidir, adalettir ve bunlar üzerine kurulmuş barıştır"özgürlüktür, demokrasidir, adalettir ve bunlar üzerine kurulmuş barıştır. Bu yolun ana hedefleri konusunda tereddüdümüz yok. O hedefleri de belirledik. Birincisi bu partiyi yaşatmak ve büyütmek. HDP'yi savunacağız ve yaşatacağız. Bu konuda kararımız açık, net. İkincisi de bu ülkenin siyasi dengelerini belirleyen siyaset üretim tarzımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

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