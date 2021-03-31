Esenyurt’ta korkunç olay! Pencere ölçüsü alırken 4’üncü kattan düşerek öldü

İSTANBUL Esenyurt’ta, dördüncü katta yaşadığı evin pencere ölçüsünü aldığı sırada dengesini kaybederek düşen 40 yaşındaki Mürsel Bilici hayatını kaybetti.

Abone ol

Esenyurt'tan son gelen haber feci... İddiaya göre, 4 katlı apartmanın son katında yaşayan Mürsel Bilici, ölçü almak için pencereye çıktı. Bilici bu sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaydederek aşağı düştü. Bilici'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilici’yi hastaneye kaldırdı. Mürsel Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.