Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw için bomba iddia

İspanyol basını, URO 2020 sonrasından Almanya'dan ayrılacak olan Joachim Löw'ün Real Madrid'in başına geçeceğini yazdı.

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Teknik direktörlük için ismi Fenerbahçe'yle de anılan Alman çalıştırıcı Joachim Löw'ün Real Madrid'in başına geçeceği ileri sürüldü. AS Gazetesi'nde yer alan habere göre, EURO 2020 sonrasından Almanya'dan ayrılacak olan Löw, Real Madrid'in başına geçebilir.

Zinadine Zidane'nin Real Madrid'de 2022'ye kadar sözleşmesi devam etmesine rağmen Başkan Fiorentino Perez, takımın başına Joachim Löw'ü getirmeyi planlıyor. Löw'ün yardımcılığına da Real Madrid'in alt takımını çalıştıran kulüp efsanesi Raul yapacağı düşünülüyor.

Haberde Real Madrid ile adı anılan 61 yaşındaki teknik direktörün şimdiden İspanyolca derslerine başladığı da belirtildi.