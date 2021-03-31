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UEFA yüzde 30 seyirci kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu

Anadolu Ajansı

UEFA, stadyumlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, UEFA organizasyonlarındaki seyirci limiti uygulamasına son verildi.

Buna göre, maçlara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağına ilişkin karar yerel makamlar tarafından verilecek. Deplasman taraftarlarına yönelik yasak ise mayıs ayına kadar sürecek.

Fikstür yoğunluğu nedeniyle getirilen beş oyuncu değişikliği uygulaması da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde devam edecek.

Öte yandan, 2024 yılından sonraki UEFA kulüp organizasyonlarının formatına ilişkin karar, 19 Nisan'daki yönetim kurulu toplantısında verilecek

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