Genel Kurul'da ayrı ayrı ele alındı! CHP, HDP ve İYİ Partinin önerilerine ret

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, HDP ve İYİ Partinin ayrı ayrı ele alınan gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

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İYİ Partinin, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtımı yapan firmaların bölgede uyguladığı fiyat politikaları ve kullanıcılara yansıtılan fatura tutarlarındaki çelişkiler", HDP'nin, "Artvin'in sorunları", CHP'nin, "demir yolu taşımacılığında karşılaşılan sorunlar, demir yolu ağının geliştirilip yaygınlaştırılması" ile ilgili araştırma önergelerinin görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinden sonra, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.