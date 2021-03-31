BIST 1.392
DOLAR 8,26
EURO 9,74
ALTIN 453,12
HABER /  POLİTİKA

Genel Kurul'da ayrı ayrı ele alındı! CHP, HDP ve İYİ Partinin önerilerine ret

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, HDP ve İYİ Partinin ayrı ayrı ele alınan gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Abone ol

İYİ Partinin, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtımı yapan firmaların bölgede uyguladığı fiyat politikaları ve kullanıcılara yansıtılan fatura tutarlarındaki çelişkiler", HDP'nin, "Artvin'in sorunları", CHP'nin, "demir yolu taşımacılığında karşılaşılan sorunlar, demir yolu ağının geliştirilip yaygınlaştırılması" ile ilgili araştırma önergelerinin görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinden sonra, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bulaşık makinesi salona fırladı aile hayatının şokunu yaşadı! Sebebi bakın çıktı
UEFA yüzde 30 seyirci kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu
Devlet Bahçeli'den HDP kararına çok sert tepki: AYM'nin de kapanması artık ertelenemez
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı ile görüştü
Nagehan Alçı'ya hakim Hakkı Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası
Türk Konseyi Zirvesi sonuç bildirisinde Türkistan kararı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye İnsan Hakları raporu tepkisi! Malum çevrelerin görüşleri...
Sakarya'da aynı aileden 5'inci can Covid-19 yüzünden toprağa girdi
Isparta'da iki araç çarpıştı! 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz
Yorumlar