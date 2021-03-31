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Antalya'da benzediği kişiyi öldürüp aracını satan Suriyeli için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Anadolu Ajansı

ANTALYA'da Aykut Çakal'ı (24) otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile birlikte öldüren Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'in (29) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Jasem'in kendisine benzeyen Aykut Çakal'ın kimliğini kullanıp kıyafetlerini giyerek otomobilini sattığı ortaya çıkmıştı.

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ANTALYA'da Aykut Çakal'ı boğarak öldürdükten sonra ormanlık alana gömdüğü ileri sürülen sanık hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca Suriyeli sanık Mohamad Ghazi Jasem hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede; Aykut Çakal'ın rahatsızlanarak iş yerinden 5 gün rapor aldığı ancak sürenin bitmesine rağmen kendisine ulaşamayan mesai arkadaşlarının durumu maktulün İstanbul'daki ailesine bildirdikleri belirtildi.

Muhammet Karataş ile Jasem'in Çakal'ın Suriye uyruklu sanığa benzerliğinden faydalanabileceklerini konuştukları kaydedilen iddianamede; zanlıların Çakal'ı boğduktan sonra cesedi kırsal alana gömdükleri bildirildi.

İddianamede; Jasem'in maktulün kimliğini kullanarak aracını 83 bin liraya sattığı kaydedildi. 

Maktulün cep telefonunun da aynı yöntemle satıldığı vurgulanan iddianamede; Çakal'ın evinden alınan kıyafetlerinin Jasem tarafından kullanıldığı ve satışın rahatça gerçekleştirildiği ifade edildi. 

Güvenlik güçlerinin Kahramanmaraş'a kaçan Karataş'ı yakalamak için çalışma başlattığı belirtilen iddianame; zanlının polislere ateş açması sonucu bir polisin şehit olduğu, Karataş'ın da bu sırada etkisiz hale getirildiği anlatıldı.

Mağaza çalışanı Aykut Çakal'dan haber alamayan yakınları 23 Kasım'da polise kayıp başvurusu yapmış; Çakal'ın cesedi, Varsak bölgesinde ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı olarak gömülü bulunmuştu. Suriye uyruklu Mohamad Ghazı Jasem tutuklanmış, Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden Karataş ise açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

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