Anayasa Mahkemesi 'iade' gerekçesini açıkladı! HDP ile 'odak' olma ilişkilendirmesi yapılmamış

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı’nın, HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada ilk incelemesini yaptı ve iddianamenin iadesine karar verdi. AYM iade gerekçesi olarak "Partiye atfedilen eylemlerle, "odak" olma arasında ilişkilendirme yok" dedi.

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Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı’nın, HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada ilk incelemeyi yapıp iddianameyi iade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu kararın ardından "Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır" çıkışı gündeme bomba gibi düşerken, AYM'nin iade gerekçeleri de belli oldu. İade kararını 'oy birliği' ile alan AYM Genel Kurulu, iddianamede atfedilen eylemlerle HDP'nin odak olması arasında bir ilişkilendirme yapılmamasını iadeye gerekçe yaptı.

Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Raportör’ün, “usul eksikliği var, giderilsin” tespitinin ötesine geçen AYM Genel Kurulu, oybirliği ile iddianamede, “partinin yetkili organlarına atfedilen eylemlerle”, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nda yer alan, “partinin kapatılması için bölücü faaliyetlerin odağı haline gelmesi” kuralı arasındaki ilişkilendirmelerin yapılmadığına hükmetti.

“Bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin odağı haline gelmesi”

Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’na göre, bir partinin kapatılması için “bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin odağı haline gelmesi” gerekiyor. AYM Genel Kurulu, iddianamede, "partinin yetkili organlarının eylemleriyle Anayasa'nın 68 ve 69. maddesinde düzenlenen 'odak olma' fiili arasında gerekli ilişkilendirmelerin yapılmadığı" tespitini yaptı.

Yeterince işlenmemiş

İddianamede, eylemlerle “odak olma” fiili arasındaki bağlantının yeterince işlenmediği kanısına varan AYM, Yargıtay Başsavcılığı’na iddianameyi geri gönderdi. Başsavcılık, AK Parti iddianamesinde, odak olmaya yönelik eylemleri maddeler halinde tek tek sıralamıştı. Kaynaklar, başsavcılıktan, bu davada da benzer bir değerlendirme yaparak, kanaat oluşturmasının beklendiğine işaret etti.