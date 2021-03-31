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Beşiktaş'tan Halil Umut Meler tepkisi

Beşiktaş Kulübü, ligde Kasımpaşa ile oynayacakları maça hakem Halil Umut Meler'in atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş Kulübü, Merkez Hakem Kurulu ve hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler’i atamıştır.

Merkez Hakem Kurulu’nun Halil Umut Meler’i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır.

Merkez Hakem Kurulu’ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!"

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