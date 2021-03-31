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İstanbul Başakşehir'de silahlı kavgada 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Başakşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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İSTANBUL Başakşehir Avni Akyol Bulvarı'nda aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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