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İstanbul Beykoz'daki feci motosiklet kazası kamerada

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Beykoz'da sinyal vermeden dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, havada taklalar atarak yere düştü. Kaskı takılı olan sürücü, kazayı ağır bir yara almadan atlatırken; feci kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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İSTANBUL Beykoz Yenimahalle'de meydana gelen kazada; bir otomobile sinyal vermeden manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle defalarca takla atan motosiklet sürücüsü, metrelerce havaya fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu.

Havaya fırlayarak yere düşen sürücü, başındaki kaskı sayesinde ağır bir yara almadan kazayı atlattı. Yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılırken; hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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