CIA'nın casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıktı

CIA'nın Soğuk Savaş'ın en sıcak dönemi olan 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği'ne karşı kullanmak amacıyla casus kedi eğitmeyi denediği ortaya çıktı.

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) oldukça garip bir proje üzerine çalıştığı yıllar sonra ortaya çıktı. 1960'lardan kalan ve artık gizliliğini kaybetmiş olan bazı belgelerin incelenmesi sonra CIA'nın casus kedi eğitmeyi denediği ortaya çıktı.

Soğuk Savaş'ın en sıcak yılları olarak adlandırılan 1960'larda gündeme gelen bu proje ile CIA, Sovyetler Birliği'nden bilgi çalmayı hedeflemiş. Başka bir deyişle; o yıllarda CIA'nın gündemine Sovyetler'e sızacak ve gizlice bilgileri ele geçirecek cyborg-kedi casuslar geliştirmek gündeme gelmiş.

Buradaki cyborg, ilk olarak aklınıza gelen bilim kurgu filmlerini aratmayacak robotlar değil. Zira CIA'nın amacı bir kedinin kulak kanalına mikrofon ve kafatasının köküne iletici yerleştirilmesi fikrine dayanıyordu.

Amaç Kremlin'e bile girmekti

Bu kedinin daha sonra Sovyet elçiliklerine ve hatta Kremlin'e girmek için eğitilmesi planlanıyordu. CIA, gerekli eğitimlerden sonra kedilerin kaydedeceği görüşmeler ile gizli bilgilere ulaşmayı umuyordu.

Belgelere göre; kedilerden biri deney sırasında hayatını kaybetti ancak proje kısmi bir başarıya ulaştı. O dönem kedilerin casus olarak kullanılabileceği yönünde bir rapor hazırlandı. Bu rapora rağmen proje onay almadı ve tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı.