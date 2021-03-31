Türkiye 31 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31.537'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1401'i semptomatik olmak üzere 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 152 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 19 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 193 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 578 bin 57'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 82 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Vaka sayısı rekor kırdı

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 155 kişi hayatını kaybederken, 1376'sı semptomatik olmak üzere 37 bin 303 yeni vaka tespit edilmişti.