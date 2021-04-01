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Şarkıcı İntizar ile Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in uygunsuz görüntülerini yayanın cezası belli oldu

Şarkıcı İntizar Aslan ile Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in uygunsuz ve mahrem görüntülerini ifşa eden teknik servis müdürü Alper Güzel, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa’ suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Şarkıcı İntizar ile Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik, avukatları Emek Emre aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak uygunsuz ve mahrem görüntülerinin ifşa edildiğini iddia etmiş, Mustafa Ceceli ile teknik servis müdürü Alper Güzel’den şikâyetçi olmuştu.

Savcılık, Mustafa Ceceli’ye delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdi. Evin güvenlik kamera sistemleriyle ilgilenen teknik servis müdürü Alper Güzel’in ise belirlenmeyen zamanlarda kamera ve internet dolaşımındaki aksaklık nedeniyle Sinem Gedik’in daveti üzerine eve geldiği, medyaya servis edilen İntizar Aslan ile Sinem Gedik’e ait görüntülerin, sözkonusu evin misafir odasında kayda alındığı tespit edildi.

Ceceli'ye e-posta gönderdi

Savcılık tarafından yapılan incelemede, uygunsuz görüntülerin Mustafa Ceceli’ye Rusya tabanlı bir internet sitesine ait e-posta adresinden Alper Güzel tarafından gönderildiği tespit edildi.

İki yıldır devam eden davanın karar duruşmasına müşteki İntizar Aslan ile Sinem Gedik’in avukatı Emek Emre ve şüpheli Alper Güzel ile avukatı Bilal Dağtekin katıldı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre duruşmada söz alan avukat Emek Emre, uğradıkları zararın dikkate alınarak sanık Alper Güzel’in en üst cezadan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Alper Güzel de beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Alper Güzel’in İntizar Aslan ve Sinem Gedik’e yönelik olarak ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri ve sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek’ suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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