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Kocaeli'de bir kişi mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir mağazaya giren Şenol Ü., reyondan aldığı bıçakla bileklerini kesti. Şenol Ü., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazaya giren Şenol Ü., iddiaya göre, reyondan aldığı bıçakla bileklerini kesti.

Kanlar içerisinde kalan Şenol Ü.'yü gören mağaza çalışanları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Şenol Ü., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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